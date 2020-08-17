مفاجآت الميركاتو الصيفي | توتنهام ينقذ مسيرة جو هارت

اقترب فريق توتنهام الإنجليزي، من حسم صفقة ضم الحارس جو هارت، في الميركاتو الصيفي، وذلك عقب نهاية عقده مع فريق بيرنلي، حيث يستعد هارت لإجراء الفحص الطبي لإتمام الصفقة.

وأوضحت صحيفة التايمز الإنجليزية، أن حارس مرمى المنتخب الإنجليزي السابق سيوقع عقدا لمدة عامين مع الفريق اللندني، وسيتقاضى راتبا يصل إلى 35,000 جنيه إسترليني ٱسبوعيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة السبيرز سوف تبدأ أيضا في محادثاتها مع قائد الفريق هوجو لوريس، حارس مرمى المنتخب الفرنسي، لتجديد عقده.

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وتجدر الإشارة بأن جو هارت كان قد تألق في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي، وتوج معه بلقبين في بطولة الدوري، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس الرابطة مرتين، قبل أن يرحل بأوامر بيب جوارديولا عام 2018.

ولم يلعب هارت مع بيرنلي سوى 24 مباراة فقط، وأصبح على مدار الموسم الماضي خارج حسابات المدرب شون دايش، عقب تألق الحارس الإنجليزي نيك بوب الذي قدم موسما رائعا،.

وتأثر الحارس ذو ال33 عاما بابتعاده عن الأضواء وقلة مشاركاته، منذ استبعاده من مانشستر سيتي على يد بيب جوارديولا، ليخرج هارت في تصريحات لإذاعة بي بي سي البريطانية قائلا: ” أحتاج إلى شخص يثق في قدراتي وإمكانياتي مجددا”.

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