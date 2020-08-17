ليفربول يحكم قبضته على ألكانتارا في الميركاتو الصيفي

اقترب ليفربول من الحصول على خدمات الدولي الإسباني ومتوسط ميدان بايرن ميونيخ الألماني، تياجو ألكانتارا، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب إفادة من يومية “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار، فإن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، منح ليفربول الضوء الأخضر لبدء عملية المفاوضات مع إدارة بايرن ميونيخ.
ينقضي عقد ألكانتارا بنهاية الموسم المقبل 2020-2021 ولا يرغب في تمديد تعاقده، بعد أن قضى 8 سنوات في جنبات النادي البافاري عندما وصل إليه من برشلونة صيف 2013.
وذكر تقرير من إذاعة راديو “مونتي كارلو” الفرنسية بأن ألكانتارا أبلغ زملائه في الفريق برغبته في الانتقال إلى ليفربول، ورُغم ذلك يبقى قطعة أساسية في تشكيلة المدرب هانز فليك بدوري أبطال أوروبا.
ولعب تياجو دورًا حاسمًا في بلوغ بايرن ميونيخ الدور نصف النهائي من البطولة، إذ خاض جميع مباريات الأدوار الإقصائية بصفة أساسية وأكمل تسعين دقيقة في مباراة الانتصار التاريخية أمام برشلونة.
وأضاف تقرير الإذاعة الفرنسية بأن ليفربول سيمنح ألكانتارا عقدًا يمتد لأربعة مواسم، وسيدفع القيمة المطلوبة من قبل إدارة بايرن ميونيخ وهي 30 مليون يورو.
ليتفوق النادي السكاوزي على منافسه مانشستر سيتي، الذي رغب في الحصول على خدمات اللاعب، لتعويض رحيل ديفيد سيلفا.
ويقترب ليفربول من صفقته الصيفية الثانية بعد أن تعاقد مع الظهير كوستاس تسيميكاس من أولمبياكوس اليوناني الأسبوع الماضي.
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