الزمالك يُبرم عقود جديدة للثنائي الشاب حسام أشرف وأسامة فيصل

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تحصين اللاعبين الصغار، بعقود طويلة الاجل، بعد تألق حسـام أشرف وأسامة فيصل مع الفريق الأبيض، خلال المباريات الودية، ثم مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي قررت تعديل عقود أشرف وفيصل، خلال الفترة الجارية.

وأوضح المصدر، أن إدارة نادي الزمالك برئاسة “مرتضى منصور” قررت إبرام عقود لمـدة خمس سنوات مقبلة، دون الكشف عن القيمـة المالية التي سيحصل عليها الثنائي.

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وأكد، بأن المدير الفني للزمالك “باتريس كارتيرون” نصح إدارة النادي بسرعة إبرام عقود جديدة لكلا من حسام أشرف وأسامة فيصل، من أجل المحافظة عليهما لأطول فترة ممكنة، خاصة أنهم من العناصر الواعدة.

وأشار المصدر، إلى أن المدرب الفرنسي، أبلغ الزمالك، بأن الثنائي الشاب، يقدمان مستويات مميزة، وسيكون لهما دورًا كبيرًا مع الفريق الأبيض في الموسم الحالي، وكذلك في النسخة المقبلة من مسابقة الدوري المصري.

وكان باتريس كارتيرون، قد قام بتصعيد أكثر من لاعب منذ توليه المسئولية الفنية، وهم المدافع ياسين مرعى، وثلاث مهاجمين “حسام عبد المجيد وحسام أشرف وأسامة فيصل”، وصانع الألعاب “سيف فاروق جعفر”، والظهير الأيسر حاتم محمد محمود، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط محمد حسام “بيسو”.

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