أياكس يرغب في استعادة سواريز.. وعروض قطرية وأمريكية لنجم برشلونة

يبدو أن هزيمة برشلونة المدوية على يد بايرن ميونيخ الألماني، لن تطيح فقط بالمدير الفني كيكي سيتين، بل ستؤدي إلى مغادرة بعض اللاعبين الكبار في صفوف النادي الكتالوني، ومن أبرزهم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن نادي أياكس أمستردام الهولندي مستعد للتفاوض من أجل إعادة المهاجم ذو ال33 عاما لصفوف فريقه السابق، الذي بدأ معه رحلة التألق في أوروبا.

سيكون مارك أوفرمارس المدير الرياضي لنادي أياكس سعيدا بإتمام صفقة سواريز من برشلونة، بعدما رحل عن صفوف أياكس عام 2011 متجها نحو ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن أياكس سيقدم عرضًا رسميا لبرشلونة في الأسابيع المقبلة، في ظل وجود اهتمام بضم سواريز من أندية آخرى مثل العربي القطري، وكذلك عدة عروض من فرق الدوري الأمريكي.

وتجدر الإشارة بأن سواريز قدم أداء كبيرًا رفقة أياكس منذ انضمامه لصفوفهم عام 2007 قادما من جرونينجن، حيث لعب في صفوف الفريق الهولندي حتى عام 2011، وخاض خلال تلك الفترة 159 مباراة سجل خلالها 111 هدفا وصنع 68 آخرين، وتوج بثنائية الدوري والكأس في هولندا.

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