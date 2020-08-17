تركي آل الشيخ: كنت على علم بتوقيع رمضان صبحي لـ”بيراميدز”

فجر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني “تركى آل الشيخ” انه لم يتفاجئ بخصوص انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، مؤكدًا بأنه على علم بتوقيع اللاعب منذ فترة طويلة، وتحديدا منذ أواخر شهر يوليو الماضي.

وقال آل الشيخ تحدث في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت ٢ :”أعلم منذ فترة أن رمضان صبحي أتم كل شيء في بيراميدز منذ شهر يوليو الماضي ولو كنت أملك القرار لأعلنت عن الصفقة”.

وتابع :”رمضان صبحي تأخر في الإعلان عن الانتقال لنادي بيراميدز من أجل الإعلان الذي قام بتصويره، ولو عرض عليً المقابل المادي الذي عرض على رمضان صبحي فمن الممكن أن ألعب كرة قدم”.

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وواصل تركى آل الشيخ :”رمضان صبحي عُرض علينا في ألميريا عن طريق وسطاء وتحدثوا مع محمد جمال العاصي ولكن رفضت الأمر لأنني أهلاوي ولا أريد مضايقة جمهوره”.

وزاد :”ليس لي أي علاقة بانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، وعندما كنت مالكا لنادي بيراميدز كنت قريبا من ضمه قبل انضمامه معارًا للأهلي ووقتها رفضت بسبب المقابل المادي الذي رأيته مبالغ فيه في ذاك التوقيت”.

وختم:”جميع اللاعبين مثل رمضان صبحي ولن يوقع لاعب ببلاش من أجل التي شيرت، والأهلي لا يوجد أمامه إلا ٣ حلول منها إنشاء شركة ولو بمساهمة الجماهير أو وجود راعي وهذا أمر صعب أو وجود عضو شرفي يقوم بالصرف وهذا مشهد قرأته من ٣ سنوات”.

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