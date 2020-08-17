أخبار ليفربول: ماني لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير

فاز جناح فريق ليفربول، السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير، بعدما قاد ناديه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ ثلاثون عاما.

سجل الدولي السنغالي 18 هدفاً في الدوري خلال الموسم المنقضي، ليكون ثاني هدافي ليفربول خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح بهدف وحيد، كما قدم ماني سبع تمريرات حاسمة لزملائه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حصل ماني على نسبة 41% من أصوات المشجعين ليتوج بالجائزة، على حساب منافسه لاعب وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروينه الذي حل ثانيا بنسبة 27%، بينما جاء زميله في صفوف الريدز ترينت ألكسندر آرنولد في المركز الثالث بنسبة 17%.

وتجدر الإشارة أن ماني قد توج برفقة ليفربول بأربع ألقاب، منذ انتقاله لصفوف الريدز قادما من ساوثهامبتون عام 2016، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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