رياضة | على غرار أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطرد نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر على غرار أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطرد نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وانقلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني على السنغالي أليو بادجي، وأبلغ لجنة التخطيط بترحيبه برحيل اللاعب وضرورة تسويقة بالميركاتو الصيفي الحالي.

وفشل بادجي في استغلال الفرص التي منحها له السويسري فايلر، مؤخرًا ولم ينجح في تطوير الناحية الهجومية منذ التعاقد معه في يناير الماضي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة أسوان، مساء غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.