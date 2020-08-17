رياضة | توخيل يحسم موقف مبابي من المشاركة أمام لايبزج بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر توخيل يحسم موقف مبابي من المشاركة أمام لايبزج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل، اليوم الإثنين، إن المهاجم كيليان مبابي ربما بشارك أساسياً في مباراة الفريق في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني غداً الثلاثاء.

وشارك مبابي بديلاً لأحد زملائه في آخر نصف ساعة في مباراة دور الثمانية أمام أتالانتا الإيطالي وهيأ هدف الفوز وقال المدرب الألماني إن مبابي الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا لم يشعر بأي تأثير لإصابته في الكاحل.

وقال توخيل: "نعم لعب لمدة 30 دقيقة في مواجهة أتالانتا ولم يواجه أي مشكلة في الكاحل.. بعد المباراة أتيحت له ستة أيام للتعافي".

وأضاف: "لذا فإنه سيتدرب وإن لم يكن هناك مانع من مشاركته أساسياً فإننا سنفكر في إشراكه لمدة 90 دقيقة".

وأردف المدرب الألماني قائلاً: "سنقرر إن كنا سنشركه من البداية أم بديلاً بعد ذلك".

وغيرت مشاركة مبابي (21 عاماً) الموازين أمام أتالانتا ليقلب بطل فرنسا تأخره إلى فوز ويحجز مكانه في المربع الذهبي.

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وأضاف مبابي عنصري السرعة والإبداع في الجانب الأيسر بعد أن تكفل نيمار بمسؤولية معظم هجمات الفريق الفرنسي.

وقال توخيل إن نيمار أظهر بعض المهارات والقدرات المتميزة التي ربما تبدو جديدة بالنسبة للبعض.

وقال توخيل: "منذ وصولي كان دوماً قائداً، قائد مختلف عما يعرفه الجميع لكن بفضل مهاراته وقدراته وثقته بالنفس وشجاعته على أرض الملعب ورغبته في تحقيق الفوز، يحب المنافسة وهذه من أهم عناصر القيادة، كما أننا شكلنا مجموعة من اللاعبين مثل أندير هيريرا وبابلو سارابيا وكيلور نافاس إلى جانب لاعبين آخرين، هؤلاء يعرفون جيداً كيفية التعايش سوياً وشكلوا بيئة جماعية، ربما يكون هذا هو سبب ظهور نيمار في مستوى مختلف".

ولم يسبق لسان جيرمان صاحب الإنفاق الكبير الوصول لهذه المرحلة من البطولة.

وقال المدرب توخيل أيضاً: "نحن نعيش اللحظة الحالية ونحن نستحق التواجد هنا بعد رحلة استثنائية وموسم استثنائي".

ومضى قائلاً: "وإذا كنا وصلنا إلى هذه المرحلة فإن ذلك يعود إلى ما قمنا به من عمل طوال عدة أشهر على أعلى مستوى، نحن جاهزون ومتحمسون لكننا لا نفكر في الجانب التاريخي لأننا وصلنا لقبل النهائي ونحن هنا من أجل الفوز".