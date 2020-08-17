رياضة | فالنسيا يخطط لخطف ثنائي يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فالنسيا يخطط لخطف ثنائي يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن فالنسيا الإسباني دخل في محادثات مع يوفنتوس من أجل التعاقد مع لاعبين من صفوف يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن فالنسيا يرغب في التعاقد مع ثنائي يوفنتوس قلب الدفاع دانيلي روجاني والظهير ماتيا دي تشيليو.

وأكد الصحيفة الإيطالية أن فالنسيا يضغط على مسئولي السيدة العجوز من أجل الموافقة على التخلي عن نجميه الذين لا يعتبروا من الخيارات الأساسية في تشكيلة الفريق الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فالنسيا بدأ مشروع جديد بقيادة المدير الفني خافي جراسيا وأنه باع القائد داني باريخو وفرانسيس كوكلين لفياريال ومن المتوقع أن يبيع لاعبين آخرين.