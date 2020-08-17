رياضة | موعد مباراة الزمالك واف سي مصر في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك واف سي مصر في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة إف سي مصر، ضمن إطار منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد إف سي مصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد إف سي مصر، بالجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الاثنين على ملعب «الكلية الحربية».

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الزمالك يسعى لاقتناص الثلاث نقاط من أجل ضمان المركز الثاني

يدخل أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مباراة إف سي مصر وأعينهم على نقاط المباراة الثلاث، من أجل حسم المركز الثاني، بعد تعثر بيراميدز في الجولة التاسعة عشر، بالتعادل الإيجابي أمام طلائع الجيش.

ترتيب الزمالك بجدول الدوري المصري

يحتل أبناء ميت عقبة المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 38 نقطة من خوض 19 جولة، حقق الزمالك الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الفارس الأبيض الخسارة في ثلاثة مناسبات