رياضة | الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد في الموسم المقبل.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" هناك عدة حراس مرشحين للانضمام للنادي الأهلي، لكن الكلام حاليا سابق لأوانه".

وأضاف:" الأهلي يضم محمد الشناوي وعلي لطفي والحارس الصاعد مصطفي شوبير، لكنه سيكون في حاجة لضم حارس مرمى.

Advertisements

وقد أوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم المركز بعد رحيل شريف إكرامي رسمياً، عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر وعدم توصل الطرفان لاتفاق بخصوص التجديد.

وأكدت اللجنة أنه حال غياب محمد الشناوى الحارس الأساسي سواء بداعي الإيقاف أو الإصابة سيواجه الفريق أزمة كبيرة، خاصة في ظل عدم مشاركة علي لطفي ومصطفى شوبير بشكل مستمر كما أن الأخير يفتقد خبرة المباريات الرسمية بعد تصعيده مؤخرًا.

وبدأ مسئولو الأهلي في متابعة بطولة الدوري العام بعد استئنافها للبحث عن أفضل العناصر على مستوى الحراسة قبل الاستقرار عن اسم للتعاقد معه.