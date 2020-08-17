رياضة | الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد في الموسم المقبل.
وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" هناك عدة حراس مرشحين للانضمام للنادي الأهلي، لكن الكلام حاليا سابق لأوانه".
وأضاف:" الأهلي يضم محمد الشناوي وعلي لطفي والحارس الصاعد مصطفي شوبير، لكنه سيكون في حاجة لضم حارس مرمى.
وقد أوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم المركز بعد رحيل شريف إكرامي رسمياً، عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر وعدم توصل الطرفان لاتفاق بخصوص التجديد.
وأكدت اللجنة أنه حال غياب محمد الشناوى الحارس الأساسي سواء بداعي الإيقاف أو الإصابة سيواجه الفريق أزمة كبيرة، خاصة في ظل عدم مشاركة علي لطفي ومصطفى شوبير بشكل مستمر كما أن الأخير يفتقد خبرة المباريات الرسمية بعد تصعيده مؤخرًا.
وبدأ مسئولو الأهلي في متابعة بطولة الدوري العام بعد استئنافها للبحث عن أفضل العناصر على مستوى الحراسة قبل الاستقرار عن اسم للتعاقد معه.