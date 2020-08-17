رياضة | "ثالث" إصابة بفيروس كورونا في المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "ثالث" إصابة بفيروس كورونا في المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 19 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها في الرابعة عصر غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري.
وضمت قائمة المقاصة محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد صبيحة ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وشميلس بيكلي وصلاح أمين وأودو موسيس.
وقرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب عبدالله مجدي من قائمة المباراة لاصابته بالكورونا حيث أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بوجود حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وهو اللاعب عبدالله مجدي وذلك بناء على نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق استعدادا لمباراة الجونة وعلى الفور تم استبعاد عبدالله مجدي وإخضاعه للعزل المنزلي والبدء في منحه العلاج اللازم.
وفي سياق متصل أظهرت نتائج المسحة الأخيرة لفريق المقاصة استمرار إيجابية عينة الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد، واللذين تم اكتشاف إصابتهما قبل لقاء الفريق أمام أسوان، ويواصل الثنائي الخضوع للعزل المنزلي وتلقى العلاج لحين تعافيهما من الإصابة بالفيروس.