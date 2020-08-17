رياضة | الاتفاق تم.. تفاصيل عقد رونالد كومان في تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتفاق تم.. تفاصيل عقد رونالد كومان في تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق نادي برشلونة الإسباني مع رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا على مدة وشروط عقده الجديد في قلعة كامب نو لخلافة كيكي سيتين.

ويعقد مجلس برشلونة اجتماعًا في حضور الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو والسكرتير الفني إريك أبيدال لاتخاذ بعض القرارات المهمة بعد الخسارة الكارثية أمام بايرن ميونيخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نيكولو شيرا الصحفي بشبكة سكاي سبورتس: "وافق رونالد كومان على الشروط الشخصية مع برشلونة ليصبح المدير الفني الجديد للبارسا، وسيوقع على عقد لمدة 3 سنوات".

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وأكد موسيس لورينس في شبكة إي أس بي إن المعروفة أن رونالدو كومان مدرب منتخب هولندا سيكون هو المدير الفني الجديد لنادي برشلونة.

وقال موسيس لورينس "رونالد كومان سيكون مدرب برشلونة الجديد‘" رغم أن اجتماع مجلس الإدارة لا يزال جاريًا بحضور جوسيب بارتوميو رئيس النادي.

ومن المنتظر أن يكون من بين أهم قرارات مجلس إدارة برشلونة اليوم، إقالة المدرب كيكي سيتين وتعيين رونالد كومان بدلًا منه.