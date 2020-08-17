رياضة | عبد الحميد بسيوني يتحدث عقب تعادل الطلائع أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الحميد بسيوني يتحدث عقب تعادل الطلائع أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز، وكان قريبا من تحقيق الفوز.

وقال بسيوني في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع على راديو مصر:"قدمنا مباراة كبيرة ولكن طرد مهند لاشين أثر علينا بشكل كبير، لأنه لاعب مميز، وعلى أثر ذلك قمت بتغيير بعض اللاعبين".

وأضاف:" كنا قريبين من الفوز، والنقطتين كانوا مهمين جدا للطلائع، وسيساهموا في التقدم بترتيب جدول الدوري من المركز الـ16 إلى 11 في جدول ترتيب الدوري المصري، لكن راضٍ بنقطة التعادل".

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وواصل:" مباراة بيراميدز كانت الأولي للطلائع منذ 4 شهور ونصف، وسنخوض لقاء طنطا يوم السبت وهي مباراة مهمة ونسعى للفوز فيها، خاصة أن طنطا متواجد في المراكز الأخيرة، نريد تجميع نقاط من أجل حصد مركز معين يليق بنادي طلائع الجيش وبالمجهود الذي يبذله اللاعبين".

وأردف:" البعض اعتقد أننا سنلعب بشكل دفاعي والاعتماد على المرتدات، لكن لعبنا بشكل هجومي، ودفعت بكل اللاعبين المميزين في الخط الأمامي مثل عمار حمدي وأحمد سمير، ولاعبين الوسط كان لهم ميول هجومية مثل محمد أشرف "روقا"، ولعبت بالدفاع بعد طرد مهند لاشين وتسجيل بيراميدز للهدف الأول".

وواصل:" لعبنا مباراة كبيرة وفريق بيراميدز من أفضل الفرق بالدوري المصري، يجب أن يعلم لاعبو الطلائع أنهم فريق كبير، وفي نهاية الموسم أتمنى أن نصل لمركز متقدم".