رياضة | الأهلي يخاطب وزير الرياضة للموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخاطب وزير الرياضة للموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، خطابًا اليوم للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يجدد فيه طلب الأهلي الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل؛ نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها اللاعب والتي أوقفته عن ممارسة لعبة كرة القدم، ورغبة من النادي وقياداته في مساندة «مؤمن» لعطائه وإخلاصه.
وأكد رئيس النادي في خطابه أن الدفعات الاستثنائية التي تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية؛ نظرًا للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج، وأن النادي يطلب موافقة الوزارة على صرف قيمة العقد كاملة؛ لعدم مخالفة اللوائح والقوانين، كما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذي يمر بظروف صحية صعبة، خاصة أن كرة القدم هي مصدر دخله الوحيد.
وشدد محمود الخطيب على ثقته في استجابة الدكتور أشرف صبحي لطلب النادي، لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل الرياضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف.