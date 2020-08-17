رياضة | الأهلي يخاطب وزير الرياضة للموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخاطب وزير الرياضة للموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، خطابًا اليوم للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يجدد فيه طلب الأهلي الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل؛ نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها اللاعب والتي أوقفته عن ممارسة لعبة كرة القدم، ورغبة من النادي وقياداته في مساندة «مؤمن» لعطائه وإخلاصه.

وأكد رئيس النادي في خطابه أن الدفعات الاستثنائية التي تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية؛ نظرًا للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج، وأن النادي يطلب موافقة الوزارة على صرف قيمة العقد كاملة؛ لعدم مخالفة اللوائح والقوانين، كما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذي يمر بظروف صحية صعبة، خاصة أن كرة القدم هي مصدر دخله الوحيد.

وشدد محمود الخطيب على ثقته في استجابة الدكتور أشرف صبحي لطلب النادي، لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل الرياضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف.