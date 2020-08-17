رياضة | عاجل.. الكشف عن اسم مدرب برشلونة الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن اسم مدرب برشلونة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن اسم مدرب برشلونة الجديد خلفًا لكيكي سيتين الذي تلقى خسارة ثقيلة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد موسيس لورينس الصحفي في شبكة إي أس بي إن المعروفة أن رونالدو كومان مدرب منتخب هولندا سيكون هو المدير الفني الجديد لنادي برشلونة.

Advertisements

وقال موسيس لورينس "رونالد كومان سيكون مدرب برشلونة الجديد‘" رغم أن اجتماع مجلس الإدارة لا يزال جاريًا بحضور جوسيب بارتوميو رئيس النادي.

ومن المنتظر أن يكون من بين أهم قرارات مجلس إدارة برشلونة اليوم، إقالة المدرب كيكي سيتين وتعيين رونالد كومان بدلًا منه.