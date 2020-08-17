رياضة | فايلر يصدم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخرج السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، من حساباته للمشاركة فى مباراتى أسوان والزمالك المقبلتين بالدورى الممتاز.

ورفض فايلر مشاركه صالح جمعة مع الفريق، حتى مباراة القمة المقبلة والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك لأن اللاعب لم يصل إلي المستوى الفنى والبدنى المطلوب حتى يشارك بالمباريات المقبلة.

وتعادل الأهلى مع الإنتاج الحربى فى مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز، بالمواجهة الأخيرة بنتيجة هدف مقابل هدف، ويستعد الفريق لخوض لقاء أسوان اليوم في تمام الساعة الثامنة على استاد السلام.

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك.