رياضة | مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمس السبت رسميا ليتحدد المنافسين الأربعة في الدور نصف النهائي.

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وقد تأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال كل من لايبزج وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وليون.

وستلعب المباراة الأولى من منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي باريس سان جيرمان ونظيره نادي لايبزج يوم ١٨ أغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما ستلعب المباراة الثانية بين كل من فريق بايرن ميونخ ونظيره فريق ليون ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم ١٩ اغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.