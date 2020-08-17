رياضة | القبض على نجم برشلونة "مخمورا" في حادث سير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على نجم برشلونة "مخمورا" في حادث سير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض آرثر ميلو نجم برشلونة الإسباني، لحادث سير، خلال قيادته لسيارته وهو مخمورًا وفقًا لما كشفته مجلة "elespanol" الإسبانية.

وتعرض آرثر ميلو لحادث سير في منطقة جيرونا بإقليم كتالونيا وهو اللاعب الذي انتقل من برشلونة إلى يوفنتسو الإيطالي لكنه يبدأ بعد الموسم التحضيري مع فريق السيدة العجوز.

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وألقت الشرطة المحلية في كتالونيا ألقت القبض على آرثر بعدما تعرض لحادث مروري، حيث كان يقود السيارة وهو مخمور لشرب كميات كبيرة من الكحول وكاد أنّ يصطدم بالرصيف ولكنه اصطدم بعمود إنارة