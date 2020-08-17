رياضة | مدرب منتخب السويس : حافز مجلس الادارة دافع لنا نحو الصعود

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب السويس : حافز مجلس الادارة دافع لنا نحو الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هيثم عبده المدرب العام للفريق الأول بنادى منتخب السويس، دعم مجلس الادارة برئاسة محمد هلال رئيس النادى حافز لنا نحو تحقيق حلم السوايسة و الصعود الي الدوري الممتاز.



واضاف " المدرب العام " ان الجهاز الفني بقيادة أشرف خضر، وضع خطه التدريبات للفترة القادمة، وقد شارك جميع لاعبي الفريق في المران، و طلبهم " خضر " التركيز في التدريبات خلال هذه المرحلة المهمة للغاية.



من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى الاستغناء عن أربع لاعبين من الفريق لعدم الاحتياج لهم خلال الفترة القادمة هم، حسام عبد الخالق حارس المرمى، و محمد ابو العلا مدافع الفريق و بسام ابو حديد و فتحى عثمان.



وجدير بالذكر، ان منتخب السويس يستعد لأولى مواجهتة امام نظيرة فريق الداخلية بعد عودة النشاط والذى يقام 20 ستمبر القادم ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 25 نقطة، أما فريق الداخلية في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.