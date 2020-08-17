رياضة | ماتيوس: بايرن ميونخ الحالي أفضل من ليفربول بطل أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ماتيوس: بايرن ميونخ الحالي أفضل من ليفربول بطل أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب نجم كرة القدم الألماني السابق لوثر ماتيوس عن اعتقاده بأن الفريق الحالي لبايرن ميونخ الألماني أكثر قوة من فريق ليفربول الإنجليزي الذي توج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال ماتيوس /59 عاما/ في مقاله لشبكة "سكاي" إنه يتعين تقديم تحية هائلة لفريق ليون الفرنسي.

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وأوضح أن ليون استحق التأهل للمربع الذهبي بدوري الأبطال. وقال :"ولكن هذا الفريق في بايرن حجمه كبير للغاية على ليون. ليس فقط لفوز الفريق بقيادة المدرب هانزي فليك على برشلونة 8 / 2 في دور الثمانية للبطولة ، ولكن لأن بايرن هو أفضل فريق في أوروبا حاليا من مختلف النواحي".

ويلتقي بايرن فريق ليون بعد غد الأربعاء في المربع الذهبي للبطولة التي تقام أدوارها النهائية في هذه النسخة بنظام دورة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال ماتيوس : "أرى حاليا أن الفريق الحالي لبايرن أفضل وأقوى حتى من فريق ليفربول الذي توج بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي. لم يسقط الفريق في أي مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم حيث فاز بجميع المباريات التسعة التي خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم".