رياضة | تفوق تاريخي للأهلي في مبارياته أمام أسوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفوق تاريخي للأهلي في مبارياته أمام أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره أسوان مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الممتاز.
ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في بطولة الدوري الممتاز، بل سبق أن التقى الفريقان في العديد من المباريات لنرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الفريقين.
– التقى الأهلي وأسوان في19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز.. حقق الأهلي الفوز في 18 مباراة واكتفى فريق أسوان بتحقيق فوز وحيد، ولا وجود لنتيجة التعادل في تاريخ مواجهات الفريقين.
– سجل موسم 1990-1991 أول مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على أسوان1-0، فيما شهد الدور الأول من منافسات الموسم الحالي آخر مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي بنتيجة 5-1.
– الفوز الوحيد الذي حققه فريق أسوان على الأهلي يعود إلى موسم 1997-1998 وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بنتيجة 2-0.
– نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك أسوان في43 مناسبة، واكتفى فريق أسوان بهز شباك الأهلي في 8 مرات، ويعد حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي وأسوان برصيد 7 أهداف.
– أكبر فوز للأهلي على حساب أسوان يعود إلى موسم 2002-2003 عندما فاز الأهلي بخماسية نظيفة عن طريق أحمد صلاح حسنى ووليد صلاح الدين وأحمد بلال ورضا شحاته هدفين.