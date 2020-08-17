رياضة | رئيس برشلونة يعلن إقالة كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يعلن إقالة كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عن إقالة كيكي سيتين المدير الفني للفريق بعد السقوط على يد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8-2 في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة كوبيه الإسبانية، عقب انتهاء الاجتماع "تمت إقالة سيتين" وذلك قبل الإعلان الرسمي من قبل إدارة النادي.

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وقاد كيكي سيتين فريق برشلونة في يناير الماضي خلفًا لأرنستو فالفيردي حيث خاض 25 مباراة مع الفريق ليحقق الفوز في 16 مباراة مقابل أربع تعادلات وخمس هزائم.