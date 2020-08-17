شكرا لقرائتكم إنبى ضد سموحة.. محمد شريف يقود هجوم البترولى وصلاح محسن للفريق السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، على ستاد بتروسبورت، في الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز. حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع : على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد. خط الوسط : عبد الرحمن عامر وحميد ماو وزياد كمال. خط الهجوم : محمد شريف وفيستون وأحمد على. Advertisements كما أعلن حمادة صدقى المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه في المواجهة حيث جاء كالتالى:

حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: أحمد جمال ومحمد عبد المنعم ورجب نبيل وأحمد أبو الفتوح. خط الوسط: أحمد حمص ويوسف ديوب ومحمد الترهونى وناصر ماهر. خط الهجوم: حسام حسن وصلاح محسن.

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