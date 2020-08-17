شكرا لقرائتكم محمد صلاح: أعشق التحديات ولم أتردد في قبول عرض تدريب طنطا وأشكر المزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد صلاح المدير الفنى لطنطا أسباب قبوله مهمة تدريب أبناء السيد البدوى خلفاً للمدرب الراحل أيمن المزين، وقال صلاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لم أتردد لقبول مهمة تدريب طنطا، أعشق التحديات الصعبة، وفعلتها مراراً وتكراراً مع أندية القسم الثانى، ومبخافش من تدريب أى نادى، لازم أجتهد وأسعى والتوفيق من عند ربنا".

وتابع المدير الفنى لطنطا: "لازم أشكر أيمن المزين المدرب السابق على مشواره مع الفريق وأسعى لاستكمال مسيرته وإنقاذ الفريق من دوامة الهبوط، خاصة أننا لازلنا نملك مباريات عديدة وطنطا الفريق الوحيد الذى تلقى هزائم لا يستحقها فى الدقائق الأخيرة من عمر مبارياته".

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وعن أزمة الحارس على فرج قال صلاح: "أنا ضد إعادة الحارس للتدريب قبل الخضوع للتحقيق من قبل إدارة طنطا وبعدها ينتظم فى تدريبات الفريق استعداداً للمباريات المقبلة".

وكتب على فرج حارس طنطا على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك: "شكرا نادى طنطا على الفترة التى قضتها فى النادى واتمنا لكم التوفيق فى القادم".

كان مجلس إدارة طنطا برئاسة فايز عريبى قد تعاقد مع على فرج خلال الميركاتو الصيفى المقبل قادما من بتروجت فى صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى .