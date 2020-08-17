شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي توصي بالتعاقد مع حارس جديد بعد رحيل شريف إكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم المركز بعد رحيل شريف اكرامي رسمياً، عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر وعدم توصل الطرفان لإتفاق بخصوص التجديد، وأكدت اللجنة أنه حال غياب محمد الشناوى الحارس الأساسي سواء بداعي الإيقاف أو الإصابة سيواجه الفريق أزمة كبيرة، خاصة في ظل عدم مشاركة علي لطفي ومصطفي شوبير بشكل مستمر كما أن الأخير يفتقد خبرة المباريات الرسمية بعد تصعيده مؤخراً.

وبدأ مسئولو الأهلي في متابعة بطولة الدوري العام بعد استئنافها للبحث عن أفضل العناصر على مستوى الحراسة قبل الاستقرار عن أسم يتم ضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم، في الوقت الذي أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق أن الحراسة لن تشكل أزمة له خلال تلك الفترة وأن ملف التدعيم من عدمه في الموسم الجديد سيتم مناقشته لاحقاً لانشغاله حالياً بالمباريات المحلية والتحضير لنهائيات دوري أبطال افريقيا.

Advertisements

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.

يذكر أن النادي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي انتهت مهمته مع الفريق، في الوقت الذي أرتبط أسم شريف إكرامي بالانتقال لبيراميدز والذي دخل في مفاوضات قوية لضمه.