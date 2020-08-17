شكرا لقرائتكم خالد مهدى: صرف مكافأة إجادة للاعبي الإنتاج الحربي بعد التعادل مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الاداء المتميز الذى قدموه فى مواجهة الاهلى ونجاحهم فى التعادل مع المارد الأحمر لاسيما وسط الظروف الصعبة التى عاشها الفريق قبل اللقاء بعد سلسلة اصابات كورونا التى ضربت اللاعبين والجهاز الفنى ، ويستدرج المقاولون العرب نظيره الإنتاج الحربى في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة لن تنقصها الإثارة، يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية فيما تمكن الإنتاج من انتزاع نقطة التعادل من أنياب الاهلى بهدف لكل فريق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

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وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لمواصلة ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى بالدوري والمؤهل للمشاركة في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد حتى لاتضيع نتائج الفريق المتميزة بالدورالأول للمسابقة هباء.

فيما شدد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى على لاعبيه ضرورة إستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها عقب التعادل مع الاهلى وإيقاف مسلسل انتصاراته في أول ظهور لهم منذ ستة أشهر وسط ظروفهم الصعبة بعد سلسلة إصابات كورونا التي ضربت الفريق .