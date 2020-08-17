شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفض المجازفة بـ حازم إمام أمام نادي مصر بسبب مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، لاختبار طبى اليوم، الإثنين، من أجل تحديد مدى إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق قبل مواجهة نادى مصر، التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، حيث لم يشارك اللاعب فى مران الأمس بسبب إصابته فى العضلة الأمامية.

ويرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المجازفة بحازم إمام خاصة فى مواجهة الغد حيث حال تأكد عدم جاهزيته سيتم مواصلة تأهيله من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة استعدادا لخوض القمة المرتقبة يوم السبت المقبل، مع الأهلى، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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فيما أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، سلبية مسحة كورونا الخاصة بعناصر الفريق الأبيض قبل مواجهة نادى مصر، وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون إعلان القائمة التى ستشارك فى المباراة عقب المران الختامى الذى سيخوضه الأبيض على ملعبه اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الغد.

ويدخل الزمالك ، مباراة نادى مصر، مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.