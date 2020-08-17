شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: علاقتنا بالمصرى البورسعيدى تاريخية وستظل.. وندعم طلب المصرى لتأجيل لقاء الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على دعم ومساندة الفريق الشقيق النادى المصرى البورسعيدى فى محنته الحالية والتى تتمثل فى إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا. وأوضح رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن زعيم الثغر يتضامن بشكل كامل مع النادي المصري في هذه الظروف العصيبة، ويوافق بلا أى تردد على تأجيل لقاء الفريقين المُزمع إقامته غداً الثلاثاء بإستاد برج العرب، بل و سيدعم طلب النادى المصرى للاتحاد المصرى لكرة القدم لتأجيل مباراة الغد. Advertisements وأشار محمد مصيلحى بأن نادى الاتحاد السكندرى تربطه علاقات طيبة مع جميع الأندية وخاصة الأندية الشعبية والجماهيرية والتي وصفها بحجر الأساس لكرة القدم المصرية. وشدد رئيس النادى بأنه وجد أيضاً كل ترحيب من الكابتن طلعت يوسف المدير الفنى ورئيس الجهاز لموقف نادى الاتحاد السكندرى تجاه النادى الساحلى الشقيق المصرى البورسعيدى ودعم قرار تأجيل اللقاء. وتمنى محمد مصيلحى الشفاء العاجل لجميع لاعبى النادى المصرى وجميع الرياضيين والعاملين بالحقل الرياضى من هذا الوباء، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد مصيلحى: علاقتنا بالمصرى البورسعيدى تاريخية وستظل.. وندعم طلب المصرى لتأجيل لقاء الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.