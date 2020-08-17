شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات سلبية.. شاهد آخر أهداف مروان محسن مع الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، الكثير من الانتقادات الجماهيرية في الفترة الأخيرة، بسبب سلبيته الهجومية مع الفريق الأحمر، رغم الثقة التي وضعها فيه الجهاز الفني للفريق بقيادة رينية فايلر، ومجلس الإدارة والذي جدد للاعب مؤخراً لمدة موسمين إضافيين.

8 مباريات سلبية لمروان محسن مع النادي الأهلي قبل وبعد توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا، حيث كانت أخر أهدافه مع الفريق الأحمر بتاريخ 15 يناير، في شباك طنطا خلال المباراة التي فاز بها الأهلي بخماسية نظيفة.

ومنذ ذلك الهدف لم يسجل مروان في أي مباراة أخرى، حيش شارك في مباريات بيراميدز، المصري، سموحة، انبي والانتاج الحربي، بينما لم تقم مباراة الزمالك واحتسب فز الأهلي فيها اعتبارياً بعد انسحاب الفريق الأبيض، وجلس على دكة البدلاء في مباراتي المقاولون وطلائع الجيش.

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وخلال الموسم الجاري شارك مروان محسن مع الأهلي في 19 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، بينما منذ انضمامه إلى الأهلي شارك مروان في 69 مباراة سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 6 أخرين.

ويلتقي فريق الاهلي في التاسعة من مساء اليوم ،الأثنين، مع اسوان على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية وهو التعادل الذى أوقف إنتصارات الأحمر وجمّد رصيد الفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدوري بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المرز الثاني ، ويتطلع المدرب السويسري لتحقيق الفوز الليلة رغم فارق الأمكانيات وترتيب الفريقين في جدول المسابقة لكن سيناريو مباراة الإنتاج الحربي سيكون حاضراً أمام الاهلي ولاعبيه اليوم فقد كانت كل الدلائل تُشير إلى أن الإنتاج سيكون "لقمة سائغة" أمام الاهلي لكن الأخير واجه خصماً شرساً وتعادل معه الأهلي بصعوبة بالغة لذا طالب فايلر لاعبي الفريق بضرورة التركيز وعدم الإستهانة بالمنافس اليوم وحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة رحلة الفوز باللقب رقم 42 والأستعداد بشكل جيد للمباراة المرتقبة أمام الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.