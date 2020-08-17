شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمود الجزار: الأهلى وافق على عرض ريد ستار بشرط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبدالجابر وكيل أعمال محمود الجزار مدافع الأهلي والمعار لنادي الجونة، تطورات العرض الرسمي من جانب ريد ستار الصربي، وقال عبدالجابر في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي أرسل رد رسمي إلى ريد ستار الصربي وطلب مبلغ معين من أجل بيع اللاعب".
وأضاف:" الأهلي أبلغ النادي الصربي بأن اللاعب معار للجونة، ومن الممكن انتقاله إلى ريد ستار بعد نهاية الموسم، لكن المشكلة في التوقيت، خاصة أن الدوري الصربي انطلق بالفعل، والدوري المصري لازال أمامه شهرين على الأقل".
وواصل:" الأهلي سيرد اليوم، وتحدثت منذ قليل مع أمير توفيق مدير التعاقدات، واللاعب لازال مرتبط بعقد مع الجونة حتى نهاية الموسم".
وكان فريق الجونة قد تعادل في المباراة الماضية أمام نظيره الاتحاد السكندري بهدف لمثله، ضمن مافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، ويترقب الفريق الساحلي مواجهة قوية مع مصر المقاصة غداً الثلاثاء في إطار منافسات الجولة 20.
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