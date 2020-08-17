شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وجود شرط جزائى فى عقد معلول مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم الخليج 365 أن عقد التونسي علي معلول، نجم دفاع الأهلي، لا يحمل أى شروط جزائية، ولا يوجد به أى بنود استثنائية تمنح له الحق فى الرحيل عن القلعة الحمراء دون موافقة النادى، بعدما ارتبط اسم معلول بالانتقال لبيراميدز على طريقة رمضان صبحى فى ظل وجود شرط جزائى فى عقده، إلا أن إدارة النادى أكدت أن عقد الدولى التونسى لا يوجد به أى شروط جزائية.

ومد على معلول عقده مع الأهلي منذ فترة لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقي فى عقده، وذلك على الرغم من تلقى الدولى التونسي العديد من العروض المغرية قتها، إلا أنه فضل الاستمرار مع الأهلي خلال الفترة المقبلة لتحقيق حلمه بأحراز بطولة افريقيا مع الفريق الأحمر والترشح للعب كأس العالم للأندية.

الدولي التونسي حجز مكانا أساسياً فى تشكيلة الأهلى بفضل عرضياته المتقنة التى لا تخطئ طريق المرمى، وصنع معلول 6 أهداف خلال الموسم الجاري ليعتلي صدارة قائمة صانعي الأهداف في الدوري المصري مناصفة مع يوسف أوباما لاعب الزمالك.

ويلتقى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، مع أسوان على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز وهى المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله فى الجولة الماضية، وهو التعادل الذى أوقف انتصارات الأحمر وجمّد رصيد الفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدورى بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المرز الثانى، ويتطلع المدرب السويسرى لتحقيق الفوز الليلة رغم فارق الإمكانيات وترتيب الفريقين فى جدول المسابقة لكن سيناريو مباراة الإنتاج الحربى سيكون حاضراً أمام الاهلى ولاعبيه اليوم فقد كانت كل الدلائل تُشير إلى أن الإنتاج سيكون "لقمة سائغة" أمام الاهلى لكن الأخير واجه خصماً شرساً وتعادل معه الأهلى بصعوبة بالغة لذا طالب فايلر لاعبى الفريق بضرورة التركيز وعدم الاستهانة بالمنافس اليوم وحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة رحلة الفوز باللقب رقم 42 والاستعداد بشكل جيد للمباراة المرتقبة أمام الزمالك يوم السبت المقبل فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز.