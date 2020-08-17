شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريبات شاقة لفراعنة اليد فى معسكر الغردقة استعدادا لمونديال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض منتخب مصر لكرة اليد الأول تدريبات شاقة بالجيم فى معسكر الغردقة المقام حاليا و يستمر لمدة 6 أسابيع إستعدادا لبطولة كأس العالم مصر 2021 المقرر لها يناير القادم.

و يسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأسبانى باروندو جارسيا إلى إستعادة فورمة اللاعبين بعد فترة راحة طويلة من التدريبات بسبب فيروس كورونا طوال الفترة الماضية.



أحمد الأحمر



المنتخب فى الجيم



جانب أخر من التدريبات

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جانب من التدريبات



يحيى الدرع

فرض المدير الفنى الأسبانى لمنتخب كرة اليد باروندو جرسيا، اليوم الكامل بواقع تدريبين فى اليوم للاعبين لمدة 3 أيام فى الأسبوع الأول بمعسكر المنتخب المقام حاليا فى الغردقة على أن سطبق لمدة 4 أيام فى الأسبوع الثانى.

ومن جانبه أكد علاء السيد مدير المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد على أنه من المحتمل تغيير نظام برنامج المنتخب خلال المعسكر فى أى وقت.

وحرصت إدارة فندق معسكر منتخب اليد بالغردقة على تنظيم استقبال للاعبين بالكحول و الورود لحظة الوصول أول أمس، استعدادا لمونديال مصر 2021، والذى ينطلق تحت إجراءات وقائية عالية المستوى، بعدما أعلن مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد سلبية عينات جميع لاعبى منتخب اليد من فيروس كورونا المستجد، بعد إجراء مسحات طبية للمنتخب بالكامل ضمن البروتكول العلاجي الذى تم توقيعه الأربعاء الماضى مع أحد المستشفيات، وأوضح مؤمن صفا أنه تواصل من د. حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم وأبلغه بسلبية عينات المنتخب والجهاز الفني والإدارى، وقال صفا اخطوة جيدة قبل انطلاق معسكر المنتخب الأول استعدادا للمونديال المقرر إقامته يناير المقبل بمصر بعد فترة توقف، والآن نبدا الخطوة الأولي بمعسكر الغردقة والذى يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل لمدة 6 أسابيع.