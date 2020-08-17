شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: تقنية الفار أعظم إنجاز للجنة الخماسية فى الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن دخول تقنية الفيديو للملاعب المصرية يعد أفضل إنجاز للجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"لو اللجنة الخماسية لم تقدم أى إنجاز طوال رحلتها مع إتحاد الكرة بإستثناء تقنية الفار يبقى بجد أعظم إنجاز وألف شكر ليهم ريحونا من صداع لاينتهى".

وتابع حازم إمام: "بجد أنا مبهور أننا تخلصنا من وجع الدماغ الذى كان بطل المواسم السابقة كلها ، بجد فاضل شوية وهنشوف كرة ممتعة مع تعود الحكام على هذه التقنية، والأهم أننا بقينا نتكلم عن الكورة بس مش على أخطاء الحكام والمشاكل والخناقات والازمات التى اعتادناها مع كل مباراة يكون فيها خطأ تحكيمى".

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ويضيف الثعلب الصغير: "شوفنا مباراة ممتعة زى بيراميدز وطلائع الجيش 2/2 وشوفنا احتساب ركلات جزاء صحيحة للأهلى والزمالك وبدأت الاندية الصغيرة تحصل على حقوقها فى الملعب بفضل الفار".

وفى وقت سابق، علّق حازم إمام نجم الزمالك السابق، على قضية رفض رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق تمديد إعارته فى ناديه وتفضيله الانتقال إلى بيراميدز، وقال الثعلب الصغير: "لا يمكن لأحد أن يحكم على لاعب إلى اذا تم وضعه فى نفس ظروفه لأنه ربما مع قوة المبلغ المعروض عليه ربما عينه تزعلل وياخد قرار زى اللاعب، لذا لا يمكن أن تحكم على رمضان الا اذا كنت مكانه".

قال حازم إمام فى الاستوديو التحليلى لمباراة الزمالك والمقاصة بقناة اون تايم سبورت، إنه بشكل عام اللاعب الذى يرتبط بناديه ويفضل البقاء به سيحصل على مبلغ مالى جيد ربما أقل من العروض المغرية التى تصله ولكنه سيكون جزء من تاريخ هذا النادى ويحصل على محبة دائمة من الجماهير سيشعر بها بعد الاعتزال وهو ما يميز مثلا عماد متعب لاعب الأهلى، أما فى حالة رمضان صبحى أو أى لاعب يمر بموقف مماثل فلا أحد يلومه على تفضيل مستقبله ولكن سيشعر بهذا الخطأ بعد الاعتزال.