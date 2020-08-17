شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جنا شيحة لاعبة الاسكواش: بحب سكارليت جوهانسن وكان نفسى أكون مغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هي جنا شيحة، بطلة الاسكواش الصاعدة، والتى حصدت مؤخراً لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش مع منتخب السيدات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب أغني.

ما الأكلة التى تتميزي فى ظبخها، والأكلة التى تفضلينها؟

بحب أعمل وجبة الفطار جداً وبحب الأكلات المصرية وغير المصرية، وبحب أجرب الأكل الغريب، خاصة الصيني والآسيوي والإيطالي.

من مطربك المفضل؟

لا يوجد مطرب محدد كل فترة بحب مطرب معين.

لو لم تكونى لاعبة اسكواش كنت تتمنى تكونى أيه؟

مغنية أو لاعبة تنس.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكونى زيه؟

سكارليت جوهانسن، وجينيفر لوبيز.

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بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

بحب الكاجوال.

ما هي أكثر دولة تفضلين زيارتها؟

بحب إيطاليا ولندن، ونفسي أروح البرازيل.

هل تفضلين الارتباط بشخصية رياضية أم خارج مجال الرياضة؟

خارج مجال الرياضة.

من هو لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعيه داخل وخارج مصر؟

بشجع الأهلي وبرشلونة، وبحب ميسي، هازاراد، ونيمار.



جنا شيحة



جنا