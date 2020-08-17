شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن سلبية مسحة كورنا قبل مواجهة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة محمد سلطان نادى الاتحاد بسلبية المسحة التى خضع لها لاعبو الفريق امس الاحد لعدد 40 فرد فى إطار استعدادات الاتحاد لمواجهة المصرى بالجولة ال20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز ، وكانت المسحات السابقة قد اظهرت سلبية المسحة للجميع .

وفى سياق متصل عقد طلعت يوسف المدير الفنى جلسة مع لاعبى الفريق وحثهم على اداء مباراة قوية امام المصرى ومواصلة الانتصارات لضمان الزحف نحو المربع الذهبى والمشاركة فى البطولات الافريقية .

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وطالب طلعت اللاعبين باستعادة ذاكرة الانتصارات بعد ان غابت فى المباريات السابقة بالهزيمة من اسوان والتعادل مع الزمالك والجونة .