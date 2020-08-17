شكرا لقرائتكم خبر عن اندفاعات السوشيال ميديا تفتح النار على نجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتبت السوشيال ميديا نهاية علاقة بعض نجوم الكرة فى الأهلى مع الإدارة، كما أنها تسببت أيضا فى تجميد آخرين بسبب التهكم على الجهاز الفنى فى فترة من الفترات، و لا صوت يعلو فوق توتر أزمة شريف إكرامى الذى تم توجيه الشكر له بعد تغريدات الدفاع عن النفس على السوشيال ميديا فى أزمة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز.

ويرصد الخليج 365 أبرز اندفاعات السوشيال ميديا التى فتحت النار على نجوم الأهلى فى التقرير التالى :

شريف إكرامى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ،، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم بعد التغريدات التى كتبها على السوشيال ميديا لتبرأة نفسه من رحيل رمضان صبحى إلى بيراميدز ، لا سيما و أن النادي لم يجدد عقد شريف إكرامي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي انتهت مهمته مع الفريق خاصة أن اللاعب أعلن مسبقا عن رغبته فى الرحيل و عدم التجديد للأهلى .

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كما واجه حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى نفس المصير بعد 16 عاما خدمة في القلعة الحمراء بعد توتر العلاقة مع مجلس إدارة النادى الأهلى على خلفية الفيديو الذى مدته 9 دقائق وبثه المسمار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" متحدث فيه عن بعض الكواليس الخاصة بمباراة اعتزاله وإلقاء اللوم على الإدارة الحمراء فى جزئية تأخر منحه خطاب يفيد المشاركة فى المباراة.

وتسببت السوشيال ميديا مسبقا فى توتر العلاقة بين رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى و صالح جمعة لاعب الفريق مسبقا قبل أن يقرر المدرب العفو عن اللاعب ويمنحه فرصة لإثبات الذات مجددا، حيث سخر صالح جمعة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من قرار رينيه فايلر، المدير الفني للأحمر بتجميده وعدم إشراكه في المباريات مسبقا أو التدريبات الجماعية، ونشر صالح جمعة صورة ساخرة له عبر حسابه في منصة تبادل الصور "انستجرام"، حيث قام بتركيب صورته على طفلة مُضطهدة بمسلسل "البرنس" الذي يتم عرضه في شهر رمضان، بينما ركّب صورة فايلر على الشخصية الظالمة.