شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 7 حقائق مثيرة عن مواجهات ذئاب الجبل والإنتاج الحربى قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج المقاولون العرب نظيره الإنتاج الحربى فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تنقصها الإثارة، يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية فيما تمكن الإنتاج من انتزاع نقطة التعادل من أنياب الاهلى بهدف لكل فريق.

*ترتيب المقاولون العرب والانتاج الحربى فى جدول الدوري

يحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

*تاريخ مواجهات المقاولون العرب والانتاج الحربى

التقى المقاولون العرب والإنتاج الحربى فى بطولة الدورى الممتاز من قبل 18 مرة، فاز العجلات الحربية فى 3 مواجهات، فيما فاز ذئاب الجبل في 8 مواجهات، وحسم التعادل نفسه فى 7 مواجهات، وسجل الإنتاج فى شباك المقاولون 15 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 24 هدفً.

المواجهة الاخيرة بين الفريقين فى الدور الاول لدورى هذا الموسم انتهت بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد سجله محمد سالم على ستاد السلام.

*ماذا يفعل مختار مختار أمام المقاولون العرب ؟

واجه مختار مختار فريق المقاولون العرب من قبل في 12 لقاء، فاز مختار مختار في 3 مواجهات، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 5 مواجهات، سجل مختار مختار في شباك ذئاب الجبل 20 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 24 هدفًا.

*ماذا يفعل عماد النحاس أمام الانتاج الحربى ؟

واجه عماد النحاس فريق الإنتاج الحربي من قبل في 7 مواجهات، فاز عماد النحاس في مباراتين، وتعادل في مواجهتين، وخسر في 3 مواجهات، وسجل عماد النحاس في شباك العجلات الحربية 4 أهداف، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.

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*المقاولون يبحث عن عودة الانتصارات

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لمواصلة ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى بالدوري والمؤهل للمشاركة في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد حتى لاتضيع نتائج الفريق المتميزة بالدورالأول للمسابقة هباء.

*الانتاج يتمسك بالدفعة المعنوية القادمة من الاهلى

فيما شدد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى على لاعبيه ضرورة إستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها عقب التعادل مع الاهلى وإيقاف مسلسل انتصاراته في أول ظهور لهم منذ ستة أشهر وسط ظروفهم الصعبة بعد سلسلة إصابات كورونا التي ضربت الفريق .

*التشكيل المتوقع للمقاولون العرب والانتاج الحربى

يبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الإنتاج الحربى مكون من :"محمود أبو السعود ، أمير عابد، محمد سمير، أحمد الشيمي، حسن الشامي ،إبراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفى، لويس إدوارد ، شكري نجيب، سيف الجزيري".

فيما يبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام المقاولون العرب مكون من :"أحمد يحيى ، أحمد شديد قناوى، محمود البدري، أحمد صابر، محمد شوقي ، محمد عادل، غنام محمد، علاء سلامة، أحمد عفيفي ، محمد رجب، كريم لالا".