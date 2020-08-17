شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 10 مباريات × 6 سنين ترسم "عقدة" إنبى أمام سموحة قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف إنبى نظيره سموحة فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها الفريقان بحثاً عن تحقيق أول فوز عقب عودة المسابقة المحلية من التجميد، فى ظل تقارب موقف الفريقين في جدول الدوري

نتيجة اللقاء الأخير لسموحة وإنبى

شهد الظهور الأول للفريق البترولى بعد عودة مسابقة الدوري من التجميد خسارة من الأهلى بهدفين دون رد، فيما تعادل سموحة مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

تاريخ مواجهات إنبى وسموحة قبل صدام اليوم

تاريخيا مباراة اليوم تحمل الرقم 18 في تاريخ مواجهات الفريقين، تفوق سموحة في 7 مواجهات مقابل فوزين فقط لإنبي، وتعادلا في 8 مباريات.

أول مواجهة كانت فى موسم 2010/2011، بعد صعود سموحة للدوري الممتاز، وبالتحديد في يوم 29 أغسطس 2010، وانتهت بالتعادل السلبى بالإسكندرية، وتعادلا أيضا في الدور الثاني ولكن بهدف لكل فريق.

سجل الإيفواري ديفونيه أول أهداف المواجهات وأهداف إنبي، بينما سجل الغاني جودين أترام أول أهداف سموحة في يوم الثالث من مايو 2011 ببتروسبورت.

بينما كانت مواجهتا الموسم قبل الماضي، تعادلا فى بتروسبورت بهدف لكل منهما، تقدم الأثيوبي أوميدو أوكري للضيوف في الشوط الأول، وتعادل حمدي فتحي في الشوط الثاني لإنبي.

في الدور الثاني حقق سموحة أكبر فوز له في تاريخ مواجهات الفريقين برباعية دون رد ، سجل السيد فريد هدفين، ومحمد حمدي زكي، وأوجستين أوكرا هدفا.

وفي العام الماضي، فاز سموحة في بتروسبورت في الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، سجل للضيوف كل من حسام حسن عبدالبديع، والسيد فريد، ومحمود سيد، بينما سجل محمد بسيوني، وعرفة السيد هدفي الفريق البترولي، وتعادلا سلبيا في الدور الثاني بالإسكندرية.

شهدت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم فوز سموحة على انبى بهدفين مقابل هدف فى 4 اكتوبر 2019 على ستاد الاسكندرية سجل هدفى سموحة ناصر ماهر وحسام حسن وسجل هدف انبى محمد شريف من ركلة جزاء.

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لم يحقق إنبى أى فوز على سموحة في آخر 10 مواجهات، وبالتحديد منذ فوز إنبي بملعبه في 15 ديسمبر 2014، بهدفين مقابل هدف.

سجل للبترولي لاما كولين، وأحمد رفعت، بينما سجل هاني العجيزي للضيوف.

عبر 9 مواجهات سابقة فى الإسكندرية، فشل إنبى فى تحقيق أى فوز، وخسر ثلاث مرات، وتعادل فى 6 مباريات.

ترتيب انبى وسموحة فى جدول الدوري

يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 20 هدف فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

عودة محمد شريف والبحث عن الانتصار الاول هدف انبى

طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بغلق صفحة مواجهة الاهلى والتركيز على استعادة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة نحو المربع الذهبى ، ويستعيد الفريق البترولى جهود هدافه محمد شريف في مباراة اليوم بعد غيابه عن مباراة الأهلى تنفيذاً لبنود عقد الإعارة بين الفريقين.

صدقى يبحث إنهاء نغمة التعادلات مع سموحة

فيما شدد حمادة صدقى المدير الفني لسموحة على لاعبيه ضرورة انهاء نغمة التعادلات التي تسيطر عليهم في المسابقة للتقدم في سباق مراكز المسابقة في ظل وجود كوكبة من اللاعبين المتميزين بالفريق، ويستمر غياب الهانى سليمان حارس الفريق عن مواجهة انبى بسبب إيقافه من اتحاد الكرة.

*التشكيل المتوقع لإنبى وسموحة

يبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام سموحة مكون من :" محمود جاد ،عبد الرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، أسامة جلال ، أحمد العجوز، عبد الرحمن عماد، علي فوزي، كريم فؤاد، عمرو ناصر، محمد شريف".

فيما يبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام أنبى مكون من :"عمر صلاح -كريم يحيي – رجب نبيل – محمد عبدالمنعم – أحمد فتوح - يوسف ديوب – أحمد جمال – ناصر ماهر - حسام حسن – صلاح محسن – ديريك نيسابيمبي".