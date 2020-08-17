الامارات | بعد صدور "البروتوكول" الصحي.. دورة الشارقة الودية تنطلق بعد غد

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدور "البروتوكول" الصحي.. دورة الشارقة الودية تنطلق بعد غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الشارقة أنه بعد صدور بروتوكول الصحي للمباريات الودية والرسمية من قبل اتحاد كرة القدم ،فإن الدورة الرباعية الودية التي سينظمها النادي قائمة مع تأجيل إنطلاقتها ليوم واحد فققط لتقام بعد غد بدلا من إقامتها غدا كما كان مقررا من قبل، علما أن الدورة يشارك فيها إلى جانب نادي الشارقة ، أندية عجمان واتحاد كلباء وخورفكان.

وتأتي دورة الشارقة الرباعية الودية في إطار استعدادات هذه الفرق للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق الشهر المقبل بمباريات كأس الخليج العربي.

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وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر "توتير" أن اللجنة المنظمة للدورة برئاسة ، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بدر أحمد، أنهت كافة استعداداتها بتجهيز مرافق استاد خالد بن محمد في الحزانة الذي سيستضيف مباريات الدورة وفقا للمتطلبات اللازمة حسب ماتضمنه البروتوكول المنظم للمباريات.

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