شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يبحث التعاون الثنائي مع مسئولى مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، بمكتبه بديوان الوزارة،

وفد مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID؛ لبحث التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة على صعيد البرامج والمشروعات التنموية المشتركة.

بدأ اللقاء بعرض المحاور العامة لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة والتي يأتي من ضمنها تدريب وتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل من خلال حزمة من البرامج المتنوعة التي تنفذها الإدارات المركزية المختلفة بالوزارة. وعرض الوفد أبرز نتائج برنامج تطوير القوي العاملة، وتعزيز المهارات التي نفذتها الفترة الماضية.

واستعرض وفد مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات، خلال اللقاء، الفكرة العامك للبرنامج المقترح تنفيذه تحت عنوان "ابدأ رحلتك للتدريب والتوظيف" بالتعاون مع الوزارة بغرض تأهيل الشباب الباحث عن العمل وإلحاقه بسوق العمل وذلك داخل 15 محافظة في مرحلته الأولي، إضافة إلى عرض البرنامج المقترح لربط مراكز الشباب بالمدارس التعليمية، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية للطلاب.

ورحب وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع وفد مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بما يدعم العلاقات الثنائية، ودراسة جميع المقترحات المقدمة، والعمل على تشبيكها مع برامج ومشروعات الوزارة المختلفة تحقيقاً لرؤية واستراتيجية الوزارة، فضلاً عن التوسع في تنفيذ برامج إعداد الكوادر الفاعلة في مجال ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية التعليم الفني داخل المجتمع، والعمل على وضع برامج تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الفنية للشباب داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات، مع دراسة إنشاء مراكز دائمة للتوظيف وريادة الأعمال بمراكز الشباب، وتقديم الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف، لافتاً إلى وضع بنود التعاون بين الطرفين في اتفاق عام بعد الانتهاء من دراستها بشكل كامل تمهيداً لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء من جانب مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات كل من جوزيف غانم مدير المشروع، محمد فوزي نائب مدير المشروع ومدير مكون التعليم الفني، الدكتور عمرو سليمان استشاري أول المشروع لريادة الأعمال والابتكار ، وليد قريش مدير برامج القطاع الخاص بالمشروع، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

Advertisements