شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإمارات يدعون الأولمبياد الخاص المصري للمشاركة في مبادرة «خطواتنا معا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي أقرانهم فى الاولمبياد الخاص المصرى وباقى الدول العربية للمشاركة فى المبادرة الانسانية «خطواتنا معا»، التى أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى.

وتهدف المبادرة لتحقيق 52 مليون خطوة احتفاءً ب مرور 52 سنة على إنشاء حركة الأولمبياد الخاص في العالم، و التى ساهمت منذ عام 1968 فى تغيير حياة الملايين من أصحاب الهمم و اسرهم حول العالم و ساعدت فى قبول المجتمعات المختلفة لأصحاب الهمم و دمجهم داخلها.

ويسعى الأولمبياد الخاص الإماراتي من مبادرته استكمال النجاحات الكبيرة التى حققتها استضافة أبوظبي للألعاب العالمية 2019 والتي شهدت مشاركة 7500 لاعب ولاعبه من 200 دولة حول العالم ، وأن نجاح تلك المبادرة ( خطواتنا معا ) تأتي استثمارا طبيعا لما حققته من نجاح فى تنظيم تلك الالعاب ، لا تزال حديث العالم حتى اليوم

وعند تحقيق الهدف ال 52 مليون خطوة من خلال المنصة الخاصة بالتحدي سيقوم الأولمبياد الخاص الإماراتي بتوزيع 100 حقيبة معدات تدريب منزلية على اللاعبين المشاركين فى المبادرة و معدات رياضية متخصصة على 10 مراكز أو نوادي أصحاب الهمم في الدولة.

وحرصا من الأولمبياد الخاص الإماراتي على نجاح مبادرته فقد أتاح للجميع المشاركة من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة من جميع الأعمار والفئات من ذوي الإعاقة الذهنية أو من غير ذوى الإعاقة ، ويمكن التسجيل عن طريق التسجيل عبر الرابط التالى

للتسجيل باللغة الانجليزية: https://www.inphota.com/en/event/step-unified/

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للتسجيل باللغة العربية: https://www.inphota.co