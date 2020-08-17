شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفل قرعة بطولة العالم لليد بمصر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل سفح أهرامات الجيزة حفل قرعة بطولة العالم لرجال كرة اليد – مصر 2021، يوم 5 سبتمبر المقبل، حسبما أعلن الموقع الرسمي للبطولة. في ضيافة التاريخ، يتعرف 30 منتخبا متأهلين للبطولة واثنين يتم تحديدهما في موعد لاحق، منافسيهم في البطولة التي تنطلق في 13 يناير المقبل وتستمر حتى الـ 31 من نفس الشهر.

وزارت اللجنة المنظمة موقع إقامة القرعة، الذي يتميز بوجوده في منطقة الأهرامات حيث تحيط به المنطقة الاثرية ويعلوه مباشرة أحد عجائب الدنيا السبع، كرمز لمهد الحضارة المصرية.

وحضر الزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة واللجنة المنظمة برئاسة المهندس هشام نصر، وطارق الديب نائب مدير البطولة، ومؤمن صفا أمين الصندوق بالاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية وكذلك الشركة المنظمة لحفل القرعة.

وقال صبحي: «عازمون على تحقيق النجاح الباهر للبطولة على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح من خبرات تنظيمية، وتوافر البنية الإنشائية الرياضية، ووسائل الانتقال، وفنادق الإقامة، والمطارات الدولية، والمعالم السياحية، وعوامل الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يقدم كل الدعم والمساندة للرياضة المصرية».

وأضاف صبحي:«يُجرى حاليا عقد عدة اجتماعات مع اللجان الفرعية للجنة المنظمة؛ للاطلاع على أخر مستجدات اللجان كلٌ في شأنه، وتوفير المتطلبات والاحتياجات، وإنهاء كافة الاجراءات اللازمة في ضوء الوصول إلى كامل الجاهزية للبطولة، وذلك يتم جنبا إلى جنب بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى للتأكيد على استعداد مصر لاستضافة البطولة في يناير المقبل».

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في التاريخ، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات من 24 إلى 32 لأول مرة في التاريخ. يتم تقسيم الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل أول ثلاثة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخبا، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات تضم كل منهم 6 فرق ليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي.

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