شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينتظر موقف حازم إمام الطبي للدفع به أمام نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستعجل الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الجهاز الطبي للمارد الابيض بقيادة الدكتور محمد أسامة للتأكد من سلامة حازم إمام الظهير الايمن للفريق من أجل تحديد الدفع به في مباراة الفريق امام نادي مصر المقرر اقامتها غدا الثلاثاء في التاسعة مساء على أرض ملعب ستاد الكلية الحربية.
ويأمل كارتيرون المدير الفني في شفاء اللاعب حتى يعتمد عليه خلال المباريات المقبلة.
وكان الزمالك قد فاز في المباراة الماضية على مصر للمقاصة في الدقيقة 94.
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الوضع في مصر
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اصابات
96,475
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تعافي
59,743
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وفيات
5,160
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