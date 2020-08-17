شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر سيتي يعلن إعتزاله كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فينسنت كومباني لاعب اندرلخت وأسطورة مانشستر سيتي السابق، اعتزاله لعب كرة القدم والتفرغ لمهمة تدريب ناديه البلجيكي.
ورحل كومباني البالغ من العمر34 عامًا، عن صفوف مانشستر سيتي بعد نهاية موسم 2018/2019، وانضم لناديه السابق اندرلخت كما أشرف على تدريب الفريق فنيًا.
ولعب كومباني بقميص مانشستر سيتي في الفترة بين 2008 وحتى 2019 حقق خلالهم لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة 4 مرات، ووصل عدد مبارياته لـ 360 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا.
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