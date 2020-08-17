شكرا لقرائتكم خبر عن أصوات الجماهير تتوج ماني بلقب الأفضل في إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي على جائزة لاعب العام في إنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

منحت أصوات الجماهير ماني 41 % ليتفوق على منافسه البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي (27 %) وزميله الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (17 %).

وسجل السنغالي الدولي 18 هدفًا، وصنع 9 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة شارك بها في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي، وساعد الريدز على التتويج بلقب بريميرليج بعدما حصد 99 نقطة.

وكان البلجيكي كيفين دي بروين، نجم وسط مانشستر سيتي، قد توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، بعد تمتعه بموسم هائل على المستوى الفردي عادل فيه رقما قياسيا لم يتحقق منذ 17 عاما.