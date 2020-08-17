شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى لضم عمرو الجندى لاعب سلة الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولي نادى الزمالك في مفاوضات مع عمرو الجندى لاعب فريق كرة السلة بنادى الجزيرة ، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى ، و لم يجدد عقده حتى الآن مع فريقه ، في ظل الأزمة المالية التي يعانى منها النادى ، وعدم التوصل إلى اتفاق يرضى الطرفيين بينه وبين إدارة ناديه .

وتلقى اللاعب عرضا من مسئولي الزمالك ، بناءا على طلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق سليم المدير الفني السابق للفريق القاهرى ، وكما دخل نادى الاتحاد السكندرى في مفاوضات مع اللاعب في ظل اقتناع أحمد مرعى مدرب زعيم الثغر بامكانيات اللاعب الذى يعد ورقة رابحة في أي فريق يلعب له .

ولم يحسم اللاعب موقفه حتى الان سواء بالموافقة على أحد العروض التي تلقاها ، أو التوصل لاتفاق مع الجزيرة.

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احتفل لاعبو فريق كرة السلة بنادى الزمالك بعيد ميلاد طارق سليم، المدير الفنى للفريق، على هامش التدريب اليومى الذى يخوضه الفريق، حيث تم إحضار تورتة للاحتفال بحضور لاعبى الفريق، وكلك أفراد الجهاز الفني والإدارى بالقلعة البيضاء.

وتولى سليم المهمة بالفريق خلفا لعصام عبدالحميد الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق ، فى ظل الخبرات التى يتمتع بها ، حيث سبق وتولى تدريب الجزيرة و الجيش و غيرها من الأندية بليبيا ودبى.

أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا إلى الأندية المقرر لها استكمال النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة يؤكد فيه على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل استئناف النشاط، وأكد الخطاب المرسل إلى الأندية أنه من الضروري على الأندية موافاة الاتحاد بما يفيد عمل الكشف الطبي والفحوصات الطبية المذكورة في كود وزارة الشباب والرياضة الصادر من اللجنة الطبية العليا.