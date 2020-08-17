الأهلي ضد أسوان .. لماذا يواجه الأحمر التماسيح بستاد القاهرة رغم وجود ملعبه؟

الأهلي ضد نادي أسوان

جدة - عمرو شويل حالة من الغموض انتابت جماهير النادي الأهلي فور الإعلان عن إقامة مباراة أسوان في الدوري العام المقرر اقامتها مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة وليس على ملعب السلام، الذي أصبح ملعباً رسمياً للأهلي، خاصة بعد تطويره وإقامة احتفالية كبيرة عليه خلال الأيام الماضية للإعلان عن الحصول على حق انتفاعه رسمياً.

مصدر مطلع داخل النادي الأهلي فسر الأمر بأن هناك تعاقد مع ستاد القاهرة ممتد حتى نهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق للنادي أيضاُ اللعب على ستاد القاهرة حتى نهاية الموسم الجاري، كما أن الجهاز الفني يرغب في التعود على الملعب قبل مواجهة القمة أمام الزمالك والمقرر اقامتها عليه يوم السبت المقبل فضلاً عن إقامة مباراة إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا عليه أيضاً، ولذلك يرغب الجهاز الفني في تحفيظ اللاعبين لأبعاد الملعب بشكل كبير ولعب أكبر كم من المباريات عليه قبل المواجهات المحلية والافريقية المرتقبة.

الأهلي ضد نادي أسوان

