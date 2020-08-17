شكرا لقرائتكم الأهلي ضد أسوان .. لماذا يواجه الأحمر التماسيح بستاد القاهرة رغم وجود ملعبه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الأهلي ضد نادي أسوان
مصدر مطلع داخل النادي الأهلي فسر الأمر بأن هناك تعاقد مع ستاد القاهرة ممتد حتى نهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق للنادي أيضاُ اللعب على ستاد القاهرة حتى نهاية الموسم الجاري، كما أن الجهاز الفني يرغب في التعود على الملعب قبل مواجهة القمة أمام الزمالك والمقرر اقامتها عليه يوم السبت المقبل فضلاً عن إقامة مباراة إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا عليه أيضاً، ولذلك يرغب الجهاز الفني في تحفيظ اللاعبين لأبعاد الملعب بشكل كبير ولعب أكبر كم من المباريات عليه قبل المواجهات المحلية والافريقية المرتقبة.
الأهلي ضد نادي أسوان
ويلتقي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،الأثنين، مع اسوان على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية وهو التعادل الذى أوقف إنتصارات الأحمر وجمّد رصيد الفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدوري بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المرز الثاني ، ويتطلع المدرب السويسري لتحقيق الفوز الليلة رغم فارق الأمكانيات وترتيب الفريقين في جدول المسابقة لكن سيناريو مباراة الإنتاج الحربي سيكون حاضراً أمام الاهلي ولاعبيه اليوم فقد كانت كل الدلائل تُشير إلى أن الإنتاج سيكون "لقمة سائغة" أمام الاهلي لكن الأخير واجه خصماً شرساً وتعادل معه الأهلي بصعوبة بالغة لذا طالب فايلر لاعبي الفريق بضرورة التركيز وعدم الإستهانة بالمنافس اليوم وحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة رحلة الفوز باللقب رقم 42 والأستعداد بشكل جيد للمباراة المرتقبة أمام الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.
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