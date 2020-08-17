شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستفسر من اتحاد الكرة عن حقيقة إعادة مباراة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولى النادى الاسماعيلى على الاستفسار من نظرائهم فى إتحاد الكرة عن حقيقة وجود نية لديهم بإعادة مباراة المصرى البورسعيدى بعد تصريحات محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة التى أعلن فيها احتمالية إعادة المباراة بعد تقديم النادى المصرى، برئاسة سير حلبية، بمذكرة قانونية رسمية لاتحاد الكرة اليوم، الاثنين، لإعادة مباراة الإسماعيلي والتى خسرها الفريق البورسعيدى اعتبارياً بهدفين نظيفين فى إطار منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، باعتباره منسحباً من اللقاء.

واستعان المصرى فى مذكرته بمستندات تثبت أن عدد الإصابات فى اللاعبين المقيدين بالقائمة أكثر من 10 لاعبين، وبالتالى ينطبق عليه قرار اتحاد الكرة بتأجيل اى مباراة اذا كان عدد المصابين بكورونا فى الفريق الواحد أكثر من 10 لاعبين.

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فى سياق متصل، أكد محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدي، أنه لا يوجد أى خلافات بين النادى ومسئولى اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وقال محمد الخولى فى تصريحات تليفزيونية، "كان هناك جلسة بيننا وبين مسئولى اتحاد الكرة لمناقشة الحصول على حقوق النادى المصرى بشأن لقاء النادى الإسماعيلي".

وأضاف الخولى، "عرضنا أوراقها واتحاد الكرة يدرس تلك المستندات التى ستحسم قرار اتحاد الكرة وننتظر عودة حق النادى المصرى، "أمتلك الثقة الكاملة التى تؤكد على إعادة لقاء الإسماعيلى وسيتم اتخاذ القرار خلال ساعات".

وكشف محمد الخولى عن موقف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البورسعيدى أمام الاتحاد من إقامتها، معلقاً :"نتيجة مسحة كورونا تحسم مشاركتنا فى مواجهة الاتحاد القادمة من عدمه.. ننتظر فقط نتيجة المسحة من أجل تحديد موقفنا".