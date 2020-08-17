شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس إعادة مباراة المصري والإسماعيلى بعد المستندات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن الجبلاية تراجع المستندات الجديدة التي قدمها النادي المصري، بشأن مباراته مع الاسماعيلي بالجولة 19 من الدوري، والتي تم احتساب نتيجتها اعتبارياً لصالح الدرويش بالفوز بهدفين نظيفين بعد انسحاب النادي المصري، وقال المصدر:ندرس مذكرة المصري والمستندات الجديدة التي قدمها وندرس اعادة المباراة.

كان النادي المصري برئاسة مسير حلبية، قد تقدم بمذكرة قانونية رسمية لاتحاد الكرة اليوم، الاثنين، لإعادة مباراة الإسماعيلي باعتباره منسحباً من اللقاء، واستعان المصرى فى مذكرته بمستندات تثبت أن عدد الإصابات فى اللاعبين المقيدين بالقائمة أكثر من 10 لاعبين، وبالتالى ينطبق عليه قرار اتحاد الكرة بتأجيل اى مباراة اذا كان عدد المصابين بكورونا فى الفريق الواحد أكثر من 10 لاعبين.

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فى سياق متصل، أكد محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدي، أنه لا يوجد أى خلافات بين النادى ومسئولى اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وقال محمد الخولى فى تصريحات تليفزيونية، "كان هناك جلسة بيننا وبين مسئولى اتحاد الكرة لمناقشة الحصول على حقوق النادى المصرى بشأن لقاء النادى الإسماعيلي".

وأضاف الخولى، "عرضنا أوراقها واتحاد الكرة يدرس تلك المستندات التى ستحسم قرار اتحاد الكرة وننتظر عودة حق النادى المصرى، "أمتلك الثقة الكاملة التى تؤكد على إعادة لقاء الإسماعيلى وسيتم اتخاذ القرار خلال ساعات".

وكشف محمد الخولى عن موقف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البورسعيدى أمام الاتحاد من إقامتها، معلقاً :"نتيجة مسحة كورونا تحسم مشاركتنا فى مواجهة الاتحاد القادمة من عدمه.. ننتظر فقط نتيجة المسحة من أجل تحديد موقفنا".